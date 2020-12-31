Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Alanya Kestelspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Alanya Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.12.2020 13:00



Alanya Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri

Özgür Reha Alıcı(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 88. Cevat Kuy



Yedekler

97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Mehmet Akbulut



Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 61. Reşit Akbulut, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 6. Buğra Şahiner, 25. Hasan Akdemir, 17. İbrahim Zeytin, 7. Mücahit Haktan Karabulut



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 15 9 3 3 21 10 30 11 2 Bursa Yıldırımspor 14 9 2 3 23 9 29 14 3 Adıyaman 1954 SK 15 7 7 1 18 11 28 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 15 9 1 5 18 13 28 5 5 Düzcespor 15 7 5 3 23 17 26 6 6 52 Orduspor FK 15 5 8 2 22 13 23 9 7 Alanya Kestelspor 15 5 5 5 21 19 20 2 8 Siirt İl Özel İdare 15 5 5 5 12 19 20 -7 9 Bayrampaşa 14 5 4 5 25 18 19 7 10 Bergama Belediyespor 13 4 5 4 16 18 17 -2 11 Karaköprü Belediyespor 14 4 5 5 16 21 17 -5 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 13 4 4 5 19 23 16 -4 13 Modafen 15 4 3 8 12 17 15 -5 14 Kozan Spor FK 13 2 5 6 9 14 11 -5 15 Silivrispor 13 2 5 6 10 20 11 -10 16 Muğlaspor 13 1 5 7 7 15 8 -8 17 Sultanbeyli Bld. 15 2 2 11 8 23 8 -15

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