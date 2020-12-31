Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Alanya Kestelspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Alanya Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00
Alanya Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Özgür Reha Alıcı(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 88. Cevat Kuy
Yedekler
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 61. Reşit Akbulut, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift
Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 6. Buğra Şahiner, 25. Hasan Akdemir, 17. İbrahim Zeytin, 7. Mücahit Haktan Karabulut
Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|15
|9
|3
|3
|21
|10
|30
|11
|2
|Bursa Yıldırımspor
|14
|9
|2
|3
|23
|9
|29
|14
|3
|Adıyaman 1954 SK
|15
|7
|7
|1
|18
|11
|28
|7
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|28
|5
|5
|Düzcespor
|15
|7
|5
|3
|23
|17
|26
|6
|6
|52 Orduspor FK
|15
|5
|8
|2
|22
|13
|23
|9
|7
|Alanya Kestelspor
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|20
|2
|8
|Siirt İl Özel İdare
|15
|5
|5
|5
|12
|19
|20
|-7
|9
|Bayrampaşa
|14
|5
|4
|5
|25
|18
|19
|7
|10
|Bergama Belediyespor
|13
|4
|5
|4
|16
|18
|17
|-2
|11
|Karaköprü Belediyespor
|14
|4
|5
|5
|16
|21
|17
|-5
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|13
|4
|4
|5
|19
|23
|16
|-4
|13
|Modafen
|15
|4
|3
|8
|12
|17
|15
|-5
|14
|Kozan Spor FK
|13
|2
|5
|6
|9
|14
|11
|-5
|15
|Silivrispor
|13
|2
|5
|6
|10
|20
|11
|-10
|16
|Muğlaspor
|13
|1
|5
|7
|7
|15
|8
|-8
|17
|Sultanbeyli Bld.
|15
|2
|2
|11
|8
|23
|8
|-15
Fikstür
|30.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Muğlaspor
|30.12.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bergama Belediyespor
|30.12.2020
|Sultanbeyli Bld.
|0-2
|68 Aksaray Belediyespor
|30.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-0
|Silivrispor
|30.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Adıyaman 1954 SK
|30.12.2020
|Kestelspor
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|2-2
|Kozan Spor FK
|31.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Düzcespor
|2-0
|Modafen