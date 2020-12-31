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Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Alanya Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Alanya Kestelspor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Alanya Kestelspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Alanya Kestelspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Alanya Kestelspor  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alanya Milli Egemenlik Stadı - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00

Alanya Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Özgür Reha Alıcı(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Fındık(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 27. Ali Eren Daşdemir, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 51. Tolga Tekin, 88. Cevat Kuy

Yedekler
97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 23. Yunus Emre Yıldız, 70. Berkay Arı, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut
 

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 24. Necmican Cebeci, 32. Doğukan Subaşı, 5. Emre Avcı, 14. Oğuzhan Demirer, 66. Şeref Ercan, 61. Reşit Akbulut, 10. Ali Helvacı, 9. Aykut Çift

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 6. Buğra Şahiner, 25. Hasan Akdemir, 17. İbrahim Zeytin, 7. Mücahit Haktan Karabulut

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor1593321103011
2Bursa Yıldırımspor149232392914
3Adıyaman 1954 SK157711811287
41954 Kelkit Bld.Spor159151813285
5Düzcespor157532317266
652 Orduspor FK155822213239
7Alanya Kestelspor155552119202
8Siirt İl Özel İdare15555121920-7
9Bayrampaşa145452518197
10Bergama Belediyespor13454161817-2
11Karaköprü Belediyespor14455162117-5
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor13445192316-4
13Modafen15438121715-5
14Kozan Spor FK1325691411-5
15Silivrispor13256102011-10
16Muğlaspor131577158-8
17Sultanbeyli Bld.1522118238-15

Fikstür

30.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Muğlaspor
30.12.202052 Orduspor FK1-1Bergama Belediyespor
30.12.2020Sultanbeyli Bld.0-268 Aksaray Belediyespor
30.12.2020Siirt İl Özel İdare1-0Silivrispor
30.12.2020Bayrampaşa0-0Adıyaman 1954 SK
30.12.2020Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Karaköprü Belediyespor2-2Kozan Spor FK
31.12.2020Alanya Kestelspor0-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Düzcespor2-0Modafen
Onur Çelik
Spor Editörü


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