Alanya Klas Group Otelden Klas Hareket: Karabağ Savaşı Gazileri misafir edildi

Alanya Klas Group Otelleri, Azerbaycan ile Ermenistan’ın arasında yaşanan Karabağ Savaşı’nda Gazi olan Azerbaycanlı askerleri 1 hafta kadar misafir etti.

Klas Group Otelleri tarafından düzenlenen gezi turunda Gaziler, Alanya’nın bir çok turistik bölgesini ziyaret etti. Turun ardından Gaziler, Alanyaspor – Gaziantep maçını tribünden takip etti.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUZ"

Azerbaycanlı gazileri otellerinde ağırlayan Klas Group Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barçın, “ 2 Devlet Tek Millet Olarak, Azerbaycan Karabağ’da gazi olan Azerbaycanlı askerlerimizi otelimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Burada hoş vakit geçirebilmeleri için elimizden geleni yaptık. Bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.