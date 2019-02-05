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Alanya Payallarda yol sevinci

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alanya Payallarda yol sevinci

Antalya'nın Alanya İlçesi Payallar Mahallesi'nde yol genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Alanya'nın batısındaki Payallar Mahallesi'nde 25 metre genişliğindeki Sanayi Yolu'nda genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Refüj çalışmaları devam eden yolda asfalt hazırlığı sürdürülüyor.

Payallar Mahallesi'nin kuzeyindeki mahallelerin sahil yoluna ulaşmaları için kullanacakları en kısa yol olma özelliğini taşıyan yol 2 bin 250 metre uzunluğunda. Çamuryol Caddesi'nde de 1 kilometrelik yol çalışması tamamlandı.

Kaynak: İHA

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