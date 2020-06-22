Alanyaspor Trabzonspor maç sonucu | Alanyaspor Trabzonspor maç özeti

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde, Trabzonspor'u ağırladı.

Maçın 7. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçse de 45+1'de Cisse'nin şutu ile ilk yarı eşitlikle sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının 51. dakikasında Filip Novak, takımını yeniden öne geçirmeyi başardı. 90+5'te Bakasetas'ın golü ile maç 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde ikinci sıraya gerilerken Başakşehir haftayı lider kapattı.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

48'de Trabzonspor tehlikeli geldi. Guilherme'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Marafona'dan sekti, topu takip eden Pereira'nın vuruşu ise yeniden tecrübeli kalecide kaldı. 49. dakikada Alanyaspor golü aradı. Efecan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Erce ayaklarıyla kurtardı.

GOL | Trabzonspor 51'de öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün harika ara pasında savunma arkasına kaçan Novak, topu ağlara gönderdi. Novak böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı. 1-2

54. dakikada Efecan'ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu savunmadan döndü, ardından seken topu iyi takip eden Guilherme'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği gelişine şut kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

63. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in yerine Djalma Campos oyuna girdi.

77. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın yerine Mustafa Pektemek oyuna girdi.

78'de Trabzonspor 3. gole çok yaklaştı. Ekuban ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda araya giren N'Sakala topu kornere gönderdi.

79'da Hüseyin Çimşir iki değişiklik birden yaptı. Campi'nin yerine da Costa, Guilherme'nin yerine ise Hüseyin Türkmen dahil oldu.

79'da Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert faulün ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 83'te ise Alanyaspor 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan N'Sakala, Abdülkadir Ömür'e sert bir müdahale yapınca ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

82' N'Sakala kırmızı kart gördü.

87' dakikada Abdulkadir Parmak'ın atağından Trabzonspor sonuç alamadı ve top taça çıktı.

90' Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Badou Ndiaye topu çizgiden çıkarttı!

90' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, yerini Serkan Asan'a bıraktı.

92' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

90+5'te Alanyaspor, Bakasetas'ın golü ile arayı kapattı.

Maç, 2-2'lik skorla tamamlandı.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, son maçlarına göre ilk 11'de birer değişiklikle sahaya çıktı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Aytemiz Alanyaspor, finaldeki rakibi Trabzonspor'u Süper Lig'in 28. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis, kadroda yer almadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde bir değişikliğe giden Akdeniz temsilcisinde, Juanfran'ın yerine Baiano sahada yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor karşısında kalede Marafona ile sahaya çıkarken, savunma dörtlüsünde Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Orta sahanın ortasında Ceyhun Gülselam-Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'in görev yaptığı Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

NWAKAEME VE SOSA, ALANYASPOR KARŞISINDA FORMA GİYEMEDİ

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini aldı.

Bordo-mavililerde, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Nwakaeme'nin yerine Guilherme forma giydi.

Alanyaspor maçına Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth 11'iyle başladı.