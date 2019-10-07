Alanya'da 3 turist boğuldu (2)

RUS TURİST KURTARILAMADI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Tosmur Mahallesi'ndeki denizde, dün boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Rus Zurabo Echin (59), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çek Ladislav Silhan (54) ve İsveçli Sven Ake Eilerth Jakopsan'ın (64) ardından Zurabo Echin ile Alanya'nın farklı sahillerinde denize girip, boğulan turist sayısı 3'e çıktı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA