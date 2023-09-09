Alanya’da Alişan coşkusu

Alanya Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri artırmak adına başlattığı Yaz Konserleri başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Alanya’da Alişan coşkusu

Alanya Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri artırmak adına başlattığı Yaz Konserleri başladı. Etkinlikte sahne alan ünlü sanatçı Alişan Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Yaz Konserleri etkinliklerinin ilkini bu yıl da Avsallar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Alişan'ın sahne aldığı gecede alanı dolduran binlerce Alanyalı müziğe doyduğu, unutulmaz bir gece yaşadı. Alişan'ın coşkulu şarkıları eşliğinde gönüllerince dans edip halay çeken, zaman zaman duygusal dakikalar yaşayan vatandaşlar, Alişan'ı uzun süre alkış yağmuruna tuttular.

Konserin ardından Başkan Yücel, Alişan'a çiçek, ipek kozasından tablo ve üzerinde resminin bulunduğu su kabağı hediye etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Alişan'a Alanyaspor forması hediye etti.

Geceye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanya’da Alişan coşkusu

Alanya’da Alişan coşkusu

Alanya’da Alişan coşkusu

Alanya’da Alişan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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