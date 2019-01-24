Alanya’da avokado hırsızı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 60 kilogram avokado çalan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki Mustafa Uğurlu'ya (57) ait avokado bahçesinde meydana geldi. Bahçesinden yaklaşık 60 kilogram avokado çalındığını fark eden Uğurlu durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin İsmail T. (45) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekip, hırsızlık şüphelisini adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İsmail T. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA