Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu ay başı itibariyle avokado hasadı başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Sevilgen, "Geçen yıl 40 milyon adet civarında üretimimiz olmuştu. Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var" dedi.

Alanya'nın Dimçayı bölgesindeki avokado bahçelerinde 1 Ağustos itibariyle hasat başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, sezondan umutlu olduklarını belirtirken, bu seneki ürünlerin kalitesinin gayet düzgün olduğunu söyledi. Rekoltenin yüksek olduğunu vurgulayan Sevilgen, "Bu sene geçen yıla oranla ürünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 40 milyon adet civarında üretimimiz olmuştu. Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var" dedi.

Avokado ihracatının bu yıl daha erken başladığını aktaran Sevilgen, "Geçen yıllarda ciddi anlamda bir ihracat yapmıştık. Bu yıl daha erken başladık. Ukrayna ve Romanya ihracat talebinde bulunuyor, ayrıca Rusya'dan bir firma geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Allah izin verirse bu sene Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran başta olmak üzere ihracatımız olacak. Bazı Avrupa ülkeleriyle de görüşmekteyiz. Özellikle Hollanda'dan bir talep söz konusu" diye konuştu.

Avokado üreticisi Nazmi-Ayşe Teke çifti de verimden memnun olduklarını anlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA