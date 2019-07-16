Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ömer Han, tutuklandı.
DHA
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