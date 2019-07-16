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  3. Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ömer Han, tutuklandı.

DHA

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