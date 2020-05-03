Alanya'da çok sayıda kaplumbağayı telef ettiği öne sürülen kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın ölü bulunması olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Damlataş Sahil Mezarlığı'nda 15 kaplumbağanın taşla vurularak kabuklarının kırıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri B.Z'yi (42) Pelitlik Caddesi'nde yürürken yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Gezmek için dışarı çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Kaplumbağaları siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm." dediği öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesilen zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan mezarlığa giden veteriner hekim Osman Aydın, hayatta kalan yaralı 4 kaplumbağayı kliniğine götürdü.

Klinikte kaplumbağalara ilk müdahaleyi yapan Aydın, "Hayatta olan kaplumbağaların öncelikle yaralarını temizledik. Daha sonra doku onarımını hızlandırması amacıyla ozon terapi uyguladık. Kırılan kabukları özel bir materyalle birleştirerek yapışmasını sağladık." dedi.

Aydın, kaplumbağalardan birisinin, çok fazla darbe aldığı için durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Saray Mahallesi'ndeki mezarlığa dün kaplumbağa ve sokak kedilerini beslemeye giden Pınar ve Osman Aydın çifti, çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek telef edildiğini görmüştü. Aydın çiftinin çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri olayın failinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.



Kaynak: AA