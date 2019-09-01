Alanya’da denize giren adam boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 63 yaşındaki bir kişi, boğularak yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki sahile gelen Ömer Canlı (63), sabah saat 07.00 sıralarında denize girdi. Bir süre yüzen Canlı, suda batıp çıkmaya başladı. Canlı'nın çırpındığını fark eden çevredekiler yüzerek ulaştıkları talihsiz adamı kıyıya çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Canlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Canlı'nın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA