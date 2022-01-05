Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Alanya neden sallandı?
"Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak 2022? Alanya neden sallandı?" soru başlıkları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte detaylar...
Alanya'lı vatandaşlar sabah saatlerine sarsıntıyla uyandı. Bunun nedenini öğrenmek isteyenler vakit kaybetmeden arama motorlarında "Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak 2022? Alanya neden sallandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde "Alanya'da deprem mi oldu?" soru başlığına yanıt verdik. İşte tüm detaylar...
ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU 5 OCAK ÇARŞAMBA 2022? ALANYA NEDEN SALLANDI?
AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 06.21 sularında gerçekleşen depremin şiddeti, vatandaşları korkuttu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2022
Büyüklük : 5.3 (ML)
Yer : Akdeniz, 56.92 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 05.01.2022, 06:21:16 TSİ
Enlem : 36.2016 N
Boylam : 31.3505 E
Derinlik : 39.52 km
Detay : https://t.co/78PiH6dqmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi