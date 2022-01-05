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  3. Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Alanya neden sallandı?

Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Alanya neden sallandı?

"Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak 2022? Alanya neden sallandı?" soru başlıkları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte detaylar...

Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Alanya neden sallandı?

Alanya'lı vatandaşlar sabah saatlerine sarsıntıyla uyandı. Bunun nedenini öğrenmek isteyenler vakit kaybetmeden arama motorlarında "Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak 2022? Alanya neden sallandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde "Alanya'da deprem mi oldu?" soru başlığına yanıt verdik. İşte tüm detaylar...

Alanya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Alanya neden sallandı?

ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU 5 OCAK ÇARŞAMBA 2022? ALANYA NEDEN SALLANDI?

AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 06.21 sularında gerçekleşen depremin şiddeti, vatandaşları korkuttu.

 

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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