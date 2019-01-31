Alanya’da elektrik sobası evi yaktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi 42. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan Emine Ayten Alkan (87), ile torunu Gamze Kalkanlı (19) dumandan etkilendi. Duman etkilen Alkan ve torunu sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Alkan ve Kankanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında evin odaları kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA