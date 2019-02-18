Alanya'da güneşi gören, sahile koştu

ANTALYA Alanya'da etkili olan yağmurlu hava sonrası güneşin açmasıyla ilçe sakinleri, sahile indi. Kumlara serilen Alanyalılar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 15 derece, nem oranının ise yüzde 42 ölçüldüğü Alanya'da ilçe sakinleri, yağmurlu hava sonrası güneşin açmasıyla sahile koştu. Kleopatra Plajı'na gelenler, kumsalda uzanarak, güneşlendi. Bazı kişiler, sahilde balık tutarken, bazıları da yürüyüş yaptı. Üniversite öğrencisi Dilen Tuncer, havanın güneşli olmasından faydalanarak, arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyledi. Yağmur sonrası güneşin açmasıyla herkesin sokağa döküldüğünü dile getiren Tuncer, "Herkes sahile inmiş, biz de geldik. Biraz deniz havası, biraz güneş; Alanya'da güzel bir gündü. Güneş çıktıkça sahildeyiz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise yarın bulutlu havanın hakim olacağı Alanya'da, çarşamba gününden itibaren hafta boyunca yağışın etkili olacağını kaydetti.

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DHA