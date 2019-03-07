Alanya’da jandarmadan öğrencilere trafik dersi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine "Temel Trafik Kuralları" semineri verdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Oba Mahalle'sindeki Kızılcaşehir İlkokulu'nda öğrenim gören 70 öğrenciye "Temel Trafik Kuralları" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer kapsamında öğrencilere kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet gibi araçların kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminer sonrası ekipler öğrencilere trafik kuralları içeren el broşürü dağıttı.

Kaynak: İHA