Alanya’da kar ve heyelan mücadelesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde kar ve heyelandan kapanan yolları temizleyerek ulaşıma açtı.

Alanya ve çevresinde bir süredir etkili olan yağışlı hava özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Taşatan mevkiinde heyelana, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ise yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ile kapanan yollara anında müdahale etti. Taşatan mevkiinde araçlarıyla çamura gömülen 5 kişilik aile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler gün boyu Taşatan'da çalıştı. Heyelan ve kar nedeniyle kapanan yollar açıldı. Bölge sakinlerinin ilçeyle bağlantısı yeniden sağlandı.

Yola düşen kaya kaldırıldı

Alanya Gedevet Yaylası Yolu'nda da kar temizleme çalışması yapıldı. Yayla yolu Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışması tekrar ulaşıma açıldı. Uzunöz Mahallesi'nde heyelan nedeniyle yola düşen kaya ulaşımı engelledi. Ekipler iş makineleri ile yoğun bir çalışma sonucu kayayı yoldan kaldırdı ve mahalleye ulaşım yeniden sağlandı. Fakırcalı-Sapadere- Beyreli grup yolunda oluşan heyelan kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı

Kaynak: İHA