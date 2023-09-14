Alanya’da mitral kapak darlığı ameliyatsız tedavi edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatizmal mitral darlığı ve kalbin sağ tarafında büyüme tespit edilen Behice Kanmaz'a kardiyoloji hekimleri tarafından hastanede ilk kez uygulanan ameliyatsız işlemle kasığından...

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Alanya’da mitral kapak darlığı ameliyatsız tedavi edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatizmal mitral darlığı ve kalbin sağ tarafında büyüme tespit edilen Behice Kanmaz'a kardiyoloji hekimleri tarafından hastanede ilk kez uygulanan ameliyatsız işlemle kasığından girilerek mitral kapağı açıldı ve tedavi edildi.

Alanya'da yaşayan 45 yaşındaki hasta Behice Kanmaz, nefes darlığı ve çarpıntı şikâyetleri ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede detaylı yapılan ön tetkik ve değerlendirmeler neticesinde Kanmaz'da romatizmal mitral darlığı ve kalbin sağ tarafında büyüme tespit edildi. Romatizmal kalp hastalığına bağlı mitral kapakta gelişen darlık ve mitral kapakta büyüme nedeniyle kardiyoloji hekimleri hasta Behice Kanmaz'ın mitral darlığının ameliyatsız tedavisine karar verdi.

"2 gün yoğun bakımda takibi sonunda taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz"

Yapılan işlem ile ilgili açıklama yapan ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Köseoğlu, "Hastanemizde ilk kez uygulanan bu işlemi kardiyoloji birimi hekimleri olarak birlikte değerlendirdik ve mitral balon yardımıyla işlemi yapma kararı aldık. Hastamız Behice Hanımı, Anjıyo ünitemizde hiç uyutmadan mitral balon yardımıyla ile kasıktan girerek daralmış kapağını bir buçuk saat süren işlem sonunda açtık. Son kontrollerimizi yaptık. Hastanın kalp kapağı gayet güzel çalışıyor. 2 gün yoğun bakımda takibi sonunda taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Köseoğlu; tıp teknolojisindeki gelişmeler ve giderek artan ameliyatsız müdahale imkanları ile çok ciddi kapak müdahalelerini çok düşük risklerle yapabilme olanağı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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