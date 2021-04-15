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Alanya’da polisin durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından Alanya'da durdurulan tırda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da polisin durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye B.K. isimli şüphelinin kullandığı 07 NKL 09 plakalı TIR ile farklı illerden uyuşturucu madde getirildiği bilgisini alarak harekete geçti. Ekipler, takip ettikleri TIR'ı Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 90 gram metamfetamin ve 133 gram esrar ele geçirirken araçta bulunan F.Y. ve araç sürücüsü B.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Y. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Araç sürücüsü B.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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