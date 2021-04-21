Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandıSamsun'da bir pastanede bıçaklı kavga: 2 kişi gözaltına alındıKaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiOrdu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyorSamsun İl Tarım ve Orman Müdürü açıkladı, Gıdada taklit ve tağşişe ağır cezaKısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır?Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'i...Ormanlı’da alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

Alanya Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaç görülen noktalarına Sıfır Atık Konteynerleri yerleştirilmeye devam ediliyor.

Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

"Sıfır Atık" alanında gösterdiği çalışmalarla ülke çapında örnek olan ve "Ambalaj Atıkların Toplanması Alanında En İyi Hizmet Veren Belediye" ödülüne layık görülen Alanya Belediyesi, tüm çalışmalarını ve yeni yatırımlarını katlayarak sürdürüyor. Bu anlamda şehrin ihtiyaç görülen farklı noktalarında Sıfır Atık Konteynerleri yerlerini alıyor.

"AMBALAJ ATIKLARINI AYRI ATALIM"

Alanya Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Adem Demir, Sıfır Atık Konteynerlerinin kullanımı noktasında vatandaşlardan duyarlı olmalarını ve atıklarını ayırmalarını istedi. Müdür Demir, "Alanya'mızda temiz bir çevre oluşturmak adına durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız lütfen ambalaj atıklarını ayıralım, hane ve ülke ekonomimize destek olalım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

Alanya'da “Sıfır Atık” yatırımları sürüyor: Konteynerlar yerleştiriliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT