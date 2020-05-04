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Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması...

Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 69 kişiye 136 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA




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