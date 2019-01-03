Alanya’da turizmcilerden tanıtımda sosyal medya etkisi

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yarımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Tanıtım çalışmalarımızda ağırlıklı olarak sosyal medyayı kullanıyoruz" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan turizm fuarında Alanya Turizm Tanıtma Vakfı tarafından tanıtım yapılmış ve temas kurulan sosyal medya fenomenleri için Alanya tatil çekiliş başvuruları alınmıştı. Dün yapılan toplantıda ise başvurular arasından yapılan çekilişle Alanya asıl ve yedek talihlisi belirlendi. Çekilişi yapan ALTAV üyesi Alanya Polonyalılar Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, geniş kitlelere hitap eden Instagram, Facebook, Youtube kullanıcıları ve seyahat blog yazarlarını Alanya'ya her fırsatta çekmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise tanıtım piramidinde sosyal medyanın en tepede yer aldığını belirterek, "Artık akıllı telefonların yaşamımıza dahil olmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarımızda ağırlıklı olarak sosyal medyayı kullanıyoruz. Sosyal medyanın tanıtım etkisi diğer yöntemlere göre çok daha yüksek. Yapmış olduğumuz bu çalışmayı 9-13 Ocak arasında düzenlenecek olan Hollanda fuarı başta olmak üzere tüm fuarlarda sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA