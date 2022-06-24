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Alanya'da yangın çıkaran şüpheli gece yarısı suç üstü yakalandı! Üstünde yok yok! Çıra, kibrit, kolonya...

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece ormanlık alanı yakan şahıs, üstünde kibrit, çakmak, çıra gibi malzemelerle ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi tarafından Asmaca Kepez Sokak bölgesinde ateş tespit edildi. Ardından olay yerine ilk müdahale ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET KULLANICISI 3 AYRI YERİ ATEŞE VERDİ

Kule görevlisi, yangını gözetlerken bir motosikletin aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından üç ayrı yere ateş atıldığını gördü. Bir grup ilk müdahale ekibi, Asmaca Kepez Sokak mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkiinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkiinde yaklaşık 15 metrekarelik alanda çıkan orman yangınlarına hemen müdahale etti. Bir diğer ekip de kule görevlisinin yönlendirmesi ile şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köy muhtarı, mahalle esnafı ve vatandaşlarla irtibata geçerek yolların kesilmesini sağladı.

Alanya'da yangın çıkaran şüpheli gece yarısı suç üstü yakalandı! Üstünde yok yok! Çıra, kibrit, kolonya...

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Dereköy Mahallesi’nden Halil Y. (28) adlı şüpheli, dördüncü bir ateş yakarak başında tüfekle beklerken Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri Halil Y.'yi suçüstü yakaladı. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerince şahsın üzerindeki tüfeğe el konulurken, sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi ve benzeri malzemeler tespit edildi.

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Başarılı bir çalışmayla saat 03.00 sularında yakalanan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.

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(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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