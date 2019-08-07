Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi (2)

YARALILARIN KİMLİKLERİ DE BELLİ OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hollandalı Rudey Johannes Kerkhof'un yaşamını yitirdiği safari cipinin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanların kimlikleri de belli oldu. Yaralıların sürücü Nazmi Kaplan ile Estonyalı Nikita Shirokov, Irina Shirokov ve Aleksandra Shirokov, Rus Mikail Palashkow, Anna Sherhkova, Vera Polishova ile Stanislav Sherchova, Hollandalı Franny Vandongen, Tycho Kerkhof ve Selinda Kerkhof olduğu belirlendi.

DHA