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Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor.

Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi Alanya ilçesinin her yıl artan nüfusuna bağlı olarak doğan mezarlık ihtiyacı için çalışma başlattı. Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen 800 dönümlük alanın Alanya Cikcilli Mezarlığı'nda kullanımda olan 25 dönümlük kısım dolmaya başlayınca Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

DEFİN İHTİYACI GİDEERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 12 dönümlük bir alanı daha kullanıma açmak için düğmeye bastı. Yapılan ihale neticesinde işi alan firma arazide çalışmaya başladı. Çalışma kapsamında mezarlığa yürüyüş ve araç yolları, araç parkı, su hatları defin adaları ve çevre duvarı yapılacak. Böylece Cikcilli Mezarlığı'ndaki defin ihtiyacı giderilmiş olacak.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladı

Alanya’nın Cikcilli Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladı

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