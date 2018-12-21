Alanya’nın kırsalında jandarmadan kış lastiği uygulaması

Antalya'nın Alanya ilçesindeki kırsal bölgede jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ilçenin kırsalında bulunan Sarıvellilerin mevkiinde ticari amaçlı taşımacılık yapan araçların kış lastiği kullanıp kullanmadıklarını, ayrıca tüm araçların lastik diş derinliklerini kontrol etti. Ekipler sürücülere, kış lastiğinin özellikleri sebebiyle kış şartlarında kara yolunda güvenli seyahat etme olanağını arttırdığı, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü taşıtlarda 1,6 milimetreden az olamayacağı konusunda bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, kış lastiğinin zorunlu olduğu bölgelerde kullanmayan sürücülere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: İHA