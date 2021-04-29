Alanyaspor 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 38. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşılaştı. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ilk yarının son anlarında kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.43. dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gören Gökhan Gönül, oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında da gol olmadı. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 0-0 berabere bitti.

Alanyaspor'un maçta 3 şutu direkten döndü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73'e çıkartarak lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Alanyaspor ise 57 puanla 6. sırada kaldı.

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken zirve yarışında puan durumu şöyle;

1. Beşiktaş - 78 puan

2. Fenerbahçe - 73 puan

3. Galatasaray - 72 puan

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

61. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada sağ tarafta topu alan Juanfran’ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

75. dakikada ceza sahası dışında topu alan Efkan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.

87. dakikada ceza sahası dışında Sosa’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu alan Salih’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Harun oyun alanı içine çeldi.