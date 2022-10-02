Alanyaspor 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alanyaspor 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

7. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta içeriye gönderdiği top sekerek arka direğe yöneldi. Efecan Karaca, direk dibinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

26. dakikada gelişen Giresunspor atağında, savunma arkasına atılan topla sağ kanatta buluşan Bajic, içeriye girerek şutunu çekti. Kaleci Runarsson bu pozisyonda gole izin vermedi.

37. dakikadaki Giresunspor atağında Bajic'in pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşu sonrası kaleci Runarsson topu güçlükle kurtardı.

42. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Efecan Karaca ile kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Onurcan Piri soluna uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Giresunspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına Oğuz Aydın'un şutu sonrası top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Doumbia, ceza sahasına topla girerek plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan Piri, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

65. dakikada Giresunspor öne geçti. Alanyaspor ceza sahasına giren Borja Sainz, Fatih Aksoy'un faulü ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

68. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta Efkan Bekiroğlu topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

73. dakikada Giresunspor 2. gole çok yaklaştı. Berişbek'in soldan ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Hayrullah Bilazer keleye gönderdi. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.

81. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un gelişen atağında merkez noktada topla buluşan Balcovec'in çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından içeriye ortasında Efkan Bekiroğlu topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Onurcan Piri, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası içine pasını çıkardı. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Doumbia, Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline, Ahmed Hassan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar, Campuzano, Serginho, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Bajic

Kırmızı kart: Dk. 4 Sergio (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias (Bitexen Giresunspor)

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