Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Joao Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Djaniny,

Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe

Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu

Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor)

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Alanyaspor - Trabzonspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djaniny.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ