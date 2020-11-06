Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanıyor. Zirve yarışında bulunan Alanyaspor, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Adam Bareiro
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Joao Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Djaniny,
Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe
Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu
Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor)
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve İlker Takpak üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Alanyaspor - Trabzonspor maçını da yayınlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djaniny.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Alanyaspor (1B 1M), daha önceki üç sezonda da rakibini en az bir kez mağlup etmişti (4G 1B 1M).
- Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016/17 sezonundan bu yana Trabzonspor'un Akdeniz ekibinden (4M) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Başakşehir (5M).
- Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, hem kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
- Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmayı da kaybeden Trabzonspor, dört maçlık bir seriyi en son 2015/16 sezonunun 5'inci ile 8'inci haftaları arasında yaşamıştı.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az net gol pozisyonu üreten takım olan Trabzonspor (2), 2019/20'de Süper Lig'in en iyi derecesine sahipti ve maç başına 3.1 net pozisyon yakalıyordu (toplam 105). Bu sezon, aynı alanda Alanyaspor'dan (22) daha yüksek bir sayıya sahip tek ekip ise Fenerbahçe (28).
- Bu sezon en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor (14), Süper Lig'in ilk yedi haftaları itibarıyla daha fazla gole sadece 2017/18'de izin vermişti (16). Süper Lig'in ilk altı maçları itibarıyla en golcü sezonunu yakalayan Alanyaspor ise, bir maç eksiğine rağmen 2020/21'de fileleri en fazla havalandıran ekip konumunda (15).
- Alanyaspor'un iç sahada attığı son yedi Süper Lig golünün beşinde Davidson'un doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).
- Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında da birer gole doğrudan katkı sağlayan Alanyaspor forveti Khouma Babacar (2 gol & 1 asist), en üst lig seviyesindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).
- Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinin ilk dış saha golünü Alanyaspor'a atmıştı (Şubat 2018).