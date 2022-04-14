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  3. Alanyaspor  1- 3 Antalyaspor | Maç sonucu

Alanyaspor  1- 3 Antalyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor mücadeleyi Gökdeniz Bayraktar (2) ve Wright'in attığı gollerle 3-1 kazandı, Alanyaspor'un golünü ise Diedhiou kaydetti.

Alanyaspor  1- 3 Antalyaspor | Maç sonucu

3. dakikada Alanyaspor maçtaki ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Sol kanattan Candeias rakip oyuncudan kaptığı topu ceza sahasının sağına çıkardı. Topla buluşan Eduardo'nun bekletmeden kaleye gönderdiği topu Boffin kornere çeldi.

15. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca, ceza sahasına orta yaptı. Burada Candeias'ın pası sonrası Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Buffon direk dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.

17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Alanyaspor  1- 3 Antalyaspor | Maç sonucu

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alan mücadelesinde topu kazanan Fernando, pasını sol kanattan bindiren Adriano'ya aktardı. Bu futbolcunun arkaya ortaladığı meşin yuvarlağı Gökdeniz Bayrakdar gelişine vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

58. dakikada Antalyaspor üçüncü golünü buldu. Veysel Sarı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Awaziem göğsüyle kontrol etmek isterken arkaya kaçırdı. Antalyaporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar, önüne düşen topu filelere gönderdi: 0-3.

Alanyaspor  1- 3 Antalyaspor | Maç sonucu

75. dakikada sağ kanattan Floranus'un arka direğe çıkardığı topu Güray Vural çaprazdan voleyle kaleye gönderirken, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e pasını verdi. Bu futbolcunun bekletmeden çıkardığı topu kontrol eden Diedhiou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

90. dakikada Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Umut Güneş'in ara pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Novais, Efecan Karaca (Dk. 71 Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Umut Güneş), Emre Akbaba, Candeias (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Eduardo (Dk. 58 Oğuz Aydın)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Floranus), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 62 Fredy), Fernando, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano (Dk. 46 Ndao), Doğukan Sinik (Dk. 77 Poli), Wright (Dk. 77 Naldo)

Goller: Dk. 17 Wright, Dk. 40 ve 58 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bünyamin Balcı, Dk. 37 Hakan Özmert, Dk. 86 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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