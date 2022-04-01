Alanyaspor 2–1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında özeti araştırılan maçın skoru 2-3 olarak kaydedildi. Ev sahibi Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u yendi.

ALANYASPOR 2- 1 ÇAYKUR RİZESPOR | MAÇ SONUCU

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Pohjanpalo

Gol: Dk. 9 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Emre Akbaba'nın yerden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında kaleci Gökhan Akkan, çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışındaki Candeias, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Fatih Aksoy'un dokunuşuyla köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan uzanarak kontrol etti.

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Pohjanpalo, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Furkan Bayır'ın son anda ayak koyduğu topu kaleci Marafona kontrol etti.

42. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Sabo, ceza sahasına giren Cemali Sertel'e pasını çıkardı. Efecan Karaca'nın kayarak müdahalesi sonrası Cemali Sertel yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 90 Ahmet Gülay)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo (Dk 76 Fabricio), Boyd (Dk. 63 Boldrin), Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf Sarı), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 75 Phiri (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

60. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Novais'in kullandığı korner atışında rakibiyle hava topuna yükselen Ponck, topa elle müdahale etti. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

66. dakikada Çaykur Rizespor farkı bire indirdi. Bolasie'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topu, Cisse kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

72. dakikada Bolasie ile gelişen atakta topu uzaklaştırmaya çalışan Alanyasporlu oyunculardan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı Cisse'ye kaptırdı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından uzaktan sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, pası ceza sahası içine çıkardı. Topla buluşan Juanfran'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maç öncesi Alanyaspor formasıyla 300. maçına çıkan Efecan Karaca'ya, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu 300 numaralı forma hediye etti.