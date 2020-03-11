Alanyaspor 3 puan istiyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren teknik direktör Erol Bulut, "Alınabilecek 27 puan var, biz maksimumunu almaya çalışıp iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, hazırlığın ikinci gününü Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı ikinci yarısını ise takımlara ayrılan futbolcular taktik çalışmayla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Marafona ile Siopis ve Baiano katılmadı. Turuncu yeşilli ekip yarın yapacağı tek idmanla çalışmalarına devam edecek.

'ALINABİLECEK 27 PUAN VAR'

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Haftalardır iyi oynamamıza rağmen istediğimiz 3 puanı alamıyoruz. İyi oynadığımız maçlar zaten ortada. Sadece Beşiktaş maçından sonra açıklama yaptığımda iyi oynamadığımız bir maç oldu ve haklı olarak mağlup olduğumuzu söylemiştim. Diğer maçlara baktığımızda Sivas maçı, Gençlerbirliği maçı, Rize maçı olsun yakaladığımız net gol pozisyonları, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Nitekim bir puan veya puansız maçlardan ayrıldık. Maalesef ilk yarının aynı dönemine geliyoruz, gol kaçırma pozisyonlarımız çok oluyor. Yakaladığımız pozisyonları basit harcıyoruz, tabii bu bizi üzüyor. İnşallah bu hafta Gaziantep karşısında yakaladığımız pozisyonları, Rize karşısında oynadığımız ilk yarının temposunu aynı şekilde 90 dakika boyunca sürdürüp galip gelmek istiyoruz. Şu an 40 puandayız, onun üstünde olmak istiyoruz. Alınabilecek 27 puan var, biz maksimumunu almaya çalışıp iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

'BAHANENİN ARKASINA SAKLANMAM'

Takımdaki eksikler hakkında da konuşan Erol Bulut, "Birkaç futbolcumuz sakat. Bakasetas'ın, Steven'ın sakatlıkları var, Marafona'nın baldırına aldığı darbeden dolayı bir sakatlığı var, Siopis sakat. 4-5 sakatımız var ama herkesin bildiği gibi ben bahanenin arkasına saklanmam, elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Son haftalarda alınan puan kayıplarından dolayı takımda motivasyon eksikliğinin olup olmadığı ile ilgili soruya ise Bulut, şöyle cevap verdi:

"Biz kupada final oynamak istiyoruz. Onun dışında da ligde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki rahatız, 6'ncı sıradayız, ondan daha da iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularım bunun bilincinde ve benim de onlara mesajlarım bu doğrultuda. Söylediğim gibi, bu takım 27 puanı alabilecek kapasitede. Biz 27 puanın maksimumunu almaya çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Erol Bulut röportaj

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA