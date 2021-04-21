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  3. Alanyaspor 3 puanı almak istiyor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

Alanyaspor 3 puanı almak istiyor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.

Alanyaspor 3 puanı almak istiyor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Suat Arslanboğa üstlenecek. Son 5 haftada yalnızca tek galibiyetle 3 puan alan turuncu-yeşilli ekip, ligde kötü gidişatı durdurup bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Süper Lig'de iki rakip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da birer maçı kazandı. Bir maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

ALANYASPOR'DA 1 EKSİK

Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor'un Gaziantep maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Babacar."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Alanyaspor 3 puanı almak istiyor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

Alanyaspor 3 puanı almak istiyor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek

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