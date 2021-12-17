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Alanyaspor – Adana Demirspor canlı izle | Alanyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Alanyaspor – Adana Demirspor canlı izle | Alanyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki haberimizde...

Alanyaspor – Adana Demirspor canlı izle | Alanyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 3 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Adana Demirspor 'un arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Alanyaspor – Adana Demirspor canlı izle | Alanyaspor – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 3  canlı yayın izle linki haberimizde... 

ALANYASPOR – ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE 

Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki maç Bahçeşehir Okulları Stadyumunda  saat 19.00'da başladı.

Zorlu mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek’in yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Murat Altan yapıyor. 

ALANYASPOR – ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE 

ALANYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki maç BeIN Sports HD 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. 

 BeIN Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

 

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