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Alanyaspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları devam ediyor. Haftanın kupa fikstüründe Alanyaspor-Adanaspor maçı bulunuyor. Peki, Alanyaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor-Adanaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. Heyecanın en üst seviyede yaşanacağı kupada, Alanyaspor ile Adanaspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Süper Lig ekibi Alanyaspor, kupada ilk maçına çıkıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ise 68 Aksaray Belediyespor ve Sakaryaspor'u geçerek 5. tura kadar geldi. Peki, Alanyaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu mücadelesi 16 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz geçecek. Maçın hakemleri ise Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi ve Mehmet Emin Tuğral olacak. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, 5. tur maçlarının her biri A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Alanyaspor-Adanaspor maçı da A Spor'dan Çarşamba günü saat 16.00'da izlenebilecek. 

KUPADA DİĞER EŞLEŞMELER

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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