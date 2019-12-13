Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karışma sonrası konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, saha şartları yüzünden 3 puanı almadıklarını açıklarken Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise 1 puanı hak ettiklerini belirtti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi. Maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını aktaran Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, saha şartları yüzünden istedikleri puanı almadıklarını söyledi. Bulut, "Zeminin ağır olduğunu herkes gördü. İstediğimiz oyunu ve hücum opsiyonlarımız sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Buna zemin biraz engel oldu. Baktığımızda eski İngiliz futbolu gibi oldu; kick and wash (vur ve yıka), uzun at, düşen toplara yaklaş, şut. Biraz oraya döndü ama maalesef bunu yapmak zorundaydık. Değişiklikleri yaptık, pozisyonlara da girdik, yeterince pozisyonumuz vardı. Maçın ilk başlarında ve ikinci yarıda da vardı. Junior Fernandes'in bir pozisyonu vardı, defansın ayağına çarparak kalenin üzerinden dışarı çıkan bir top, Papis Cisse'nin bir şutu var, ilk yarıda bir iki pozisyonumuz var. Zaten böyle bir maçta ya duran toplardan ya uzun mesafeden atacağınız şutlardan, düşen ikinci topları kazanıp şut olarak pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunları bizim futbolcularımız bugün denedi ama maalesef golü bulamadık. İki takım da bir puanla ayrılmış oldu" dedi.

"90 dakika iyi mücadele ederek 1 puan kazandık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise futbolcularına teşekkür ederek, "90 dakika bu hava şartlarında çok iyi mücadele ettiler. Böyle bir mücadeleyle 1 puanı hak ettiler. Biz farklı bir kadro hazırlamıştık ama bu hava şartlarını gördükten sonra değişikliğe mecbur kaldık. Sonra uzun oyuncuları kadroya aldık ve 90 dakika iyi mücadele ederek 1 puan kazandık. Bana göre hak ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA