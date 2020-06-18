Alanyaspor-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Antalyaspor ile Alanyaspor mücadele edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel

Antalyaspor ilk maçında kendi sahasında 1-0'lık mağlubiyet almıştı. 12. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımdan Alanyaspor'un kupa ve lig maçları dahil 5 galibiyeti, Antalyaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Aynı kentin iki takımı arasındaki iki maçta 2 kez berabere tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar 1-0'lık skor dezavantajına rağmen Alanyaspor'u yenip finalde Trabzonspor'un rakibi olmak istiyor. Antalyaspor, tam kadro rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını gösterirken, Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam 20:45'te ATV'de naklen yayınlanacak.