Alanyaspor - Antalyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaAlanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Alanyaspor - Antalyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Alanyaspor - Antalyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapıyor.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Alanyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALANYASPOR İLK 11
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
7. EFECAN KARACA
11. EFKAN BEKİROĞLU
15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM
17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
7. DOĞUKAN SİNİK
9. HAJI AMIR WRIGHT
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
20. FERNANDO LUCAS MARTINS
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
88. HAKAN ÖZMERT
89. VEYSEL SARI