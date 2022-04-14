Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Alanyaspor - Antalyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Alanyaspor - Antalyaspor maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapıyor.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Alanyaspor - Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALANYASPOR İLK 11

28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA

7. EFECAN KARACA

11. EFKAN BEKİROĞLU

15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM

17. WILSON BRUNO NAVAL DA COSTA ABREU EDUARDO

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

19. NEMANJA MILUNOVIC

21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

23. EMRE AKBABA

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ

ANTALYASPOR İLK 11

25. RUUD JORGE BOFFIN

7. DOĞUKAN SİNİK

9. HAJI AMIR WRIGHT

11. GÜRAY VURAL

13. FEDOR KUDRIASHOV

20. FERNANDO LUCAS MARTINS

41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI

88. HAKAN ÖZMERT

89. VEYSEL SARI