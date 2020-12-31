Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Alanyaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta, 27 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Başakşehir ise 14 maçta, 16 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor-Başakşehir maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Alanyaspor-Başakşehir maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ