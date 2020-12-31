Alanyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak. Peki, Alanyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Alanyaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta, 27 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Başakşehir ise 14 maçta, 16 puan toplayarak 16. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor-Başakşehir maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Alanyaspor-Başakşehir maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Alanyaspor'un Süper Lig'de Başakşehir'den (yüzde 12.5; 1/8) daha düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş (yüzde 11.1; 1/9). Akdeniz ekibi, rakibine karşı tek galibiyetini Mart 2018'de sahasında almıştı (4-1).
- Alanyaspor'a konuk olduğu ilk Süper Lig maçını 5-0 kazanan Başakşehir (Ekim 2016), lig tarihinde hiçbir rakibini daha farklı bir skorla mağlup edemedi. İstanbul temsilcisi, o galibiyetten bu yana hiçbir Alanya ziyaretinden 3 puanla dönemiyor (2B 1M).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçı kaybetmeyen Alanyaspor (7G 2B), daha sonraki altı karşılaşmada dört yenilgi aldı (1G 1B) ancak bu mağlubiyetlerin tamamı dış sahada geldi.
- Süper Lig'de oynadığı son dokuz deplasman maçının altısını kaybeden Başakşehir (2G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 36 karşılaşmada almıştı (20G 10B).
- Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz maçın yedisini kazanan ve bu karşılaşmalarda 20 gol atan Alanyaspor (1B 1M), bu süreçte sadece Başakşehir filelerini havalandıramadı (Kasım 2019'da 0-0).