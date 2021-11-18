Alanyaspor - Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrilirken bu kapsamda ligin 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyenler için Alanyaspor - Beşiktaş canlı izle | Beşiktaş - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Alanyaspor - Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ