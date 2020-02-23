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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Baiano için kutlama yapıldı. Sahaya getirilen doğum günü pastasının mumlarını söndüren Baiano'yu Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular tebrik etti. Kutlamanın ardından Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale ve taktik maçıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Campos katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA




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