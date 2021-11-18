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Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlar ise internet arama motorlarında Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.

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