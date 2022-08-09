Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 2. Hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Alanyaspor– Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 2.haftasındaki Alanyaspor- Beşiktaş maçı 14 Ağustos 2022 Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.