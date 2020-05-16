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  3. Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan...

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı futbolcular, çift kale maçla tamamladı.

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Kaynak: AA

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