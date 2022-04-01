Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Alanyaspor–Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALANYASPOR– ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 3 Nisan 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.