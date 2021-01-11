Alanyaspor-Erzurumspor CANLI | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun son maç gününde Alanyaspor-Erzurumspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik.

Alanyaspor, kupada son olarak Adanaspor'u 5-1'lik skorla elemişti. Erzurumspor ise Esenler Erokspor'u 5-1 geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Alanyaspor-Erzurumspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Alanyaspor-Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18.45'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Ramazan Keleş yönetiminde geçecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Murat Temel üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Alanyaspor-Erzurumspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)