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Alanyaspor-Erzurumspor CANLI | A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Peki, Alanyaspor-Erzurumspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Alanyaspor-Erzurumspor CANLI | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun son maç gününde Alanyaspor-Erzurumspor maçı oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. 

Alanyaspor, kupada son olarak Adanaspor'u 5-1'lik skorla elemişti. Erzurumspor ise Esenler Erokspor'u 5-1 geçerek son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Alanyaspor-Erzurumspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALANYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Alanyaspor-Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18.45'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Ramazan Keleş yönetiminde geçecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Murat Temel üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Alanyaspor-Erzurumspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak. 

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Babacar

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Gökhan, Mina, Mücahit, Donald, Osman, Sadiku, Emrah, Darri, Oltan

KUPADAKİ DİĞER MAÇLAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerindetek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 Ocak Salı:

15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Onur Çelik
Spor Editörü


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