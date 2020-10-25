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Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı sürüyor. Pazar gününün oynanacak maçlar arasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük maçı bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta, 6'ıncı maçlar oynanıyor. Günün önemli maçları arasında bulunan Alanyaspor - Karagümrük maçının bilgilerini haberimizde verdik. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Alanyaspor'un şu an ligde yer alan takımlar arasında karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Beşiktaş. Son iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Fatih Karagümrük (1B 1M), sezonun ilk üç haftasında 7 puan toplamıştı (2G 1B).

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NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı, bugün saat 16.00'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmada hakem, Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan Alanyaspor - Fatih Karagümrük mücadelesi de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Alanyaspor - Karagümrük maçını canlı izlemek tıklayınız.

İLK 11'LER

Alanyaspor 11'i: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Onur Çelik
Spor Editörü


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