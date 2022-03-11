Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Alanyaspor– Fenerbahçe maçı canlı izle | Alanyaspor– Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, 13 Mart 2022 Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Mustafa Sönmez yapıyor.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ