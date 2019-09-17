İki takım Alanyaspor Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE Süper Lig maçı ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Alanyaspor Fenerbahçe maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti...

Alanyaspor Fenerbahçe maçı özet izle

Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti

Süper Lig'de 4. hafta kapanış mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puanını 12'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 39. dakikada Tolga Ciğerci ile golü buldu. Asist Kruse'den geldi.

Alanyaspor, 45+3'te Cisse ile beraberliği sağladı. Gol öncesi Zanka ve Altay Bayındır'ın hatası vardı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Jailson'un büyük hatası sonrası Alanyaspor'da Cisse topu ağlara gönderdi. 46'da ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Bu kez hata Ozan Tufan'dan! Alanyaspor, 69. dakikada Fernandes ile skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak yarım devre forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan takım kaptanı olarak sahaya çıktı.