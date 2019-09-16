Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar.
16 Eylül Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Papiss Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ALANYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: beIN Sports 1
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