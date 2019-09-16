Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu! Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar.

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16 Eylül Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. İLK 11'LER ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Papiss Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal ALANYASPOR - FENERBAHÇE STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN Sports 1



