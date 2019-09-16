Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı son erdi!

Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor kendi evinde fenerbahçe'yi ağırlıyor . Erol Bulut yönetiminde sezona muhteşem bir başlangıç yapan Alanyaspor bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmıştı. Alanyaspor yakaladığı bu çıkışı, Fenerbahçe karşısında da sürdürüp liderliğini korumanın avaşını veriyor. Fenerbahçe ise deplasmanda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor'u yenerek zirveye yükselmeyi planlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede 10 dakika geride kalırken her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olarak dikkat çekti.

Karşılaşmanın şu ana kadar tek tehlikeli atağı 15. dakikada geldi. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direğe hareketlenen Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

Maçta dakikalar 22'yi gösterdiğinde ev sahibi ekip Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam, Garry Rodrigues'i sol kanatta hızlı atağa kalkacakken, faulle durdurunca maçın ilk sarı kartı tecrübeli futbolcuya çıktı.

Faul atışı kullanılmak üzereyken, Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca sakatlık geçirdi ve kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin tedavisi sonrası Efecan sedye ile kenara alındı. 200. maçına çıkan futbolcunun yerine Djalma oyuna girdi.

24. dakikada Ev sahibi ekip Fenerbahçe ceza sahasında Fernandes ile tehlike yarattı. Rakip savunma arasında sıkışan Şilili futbolcu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Mücadelenin 39. dakikasında Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rordigues ceza sahası içerisinde topla buluştu, topu hızlıca Kruse’ye aktardı, Kruse klas bir hareketle topu Tolga’nın önüne bıraktı, Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen isim oldu.

Maçın 42. dakikasında Alanyaspor Fernandes ile beraberliğe yaklaştı ancak kaleci Altay çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

45+3. dakikada Papiss Cisse'nin attığı gol ile Alanyaspor beraberlik golünü yakaladı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve her iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Maçın 11'leri

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç